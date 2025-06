Inter Marotta | Ci sarà la conferma dello zoccolo duro della squadra Cerchiamo giovani importanti | Serie A

L'Inter si prepara a rafforzare la propria ossatura con la conferma dei pilastri principali, mentre punta anche su giovani talenti di spessore per il futuro. Marotta assicura stabilità e ambizione, indicando un progetto solido e ambizioso per la Serie A 2025. La società nerazzurra mira a costruire una squadra che possa competere ai massimi livelli, combinando esperienza e freschezza. Lavoro e strategia sono le parole chiave per il prossimo grande capitolo dell’Inter.

Inter, Marotta: "Ci sarà la conferma dello zoccolo duro della squadra. Cerchiamo giovani importanti Serie A Calciomercato.com.. Home.. Inter, Marotta: "Ci sarà la conferma dello zoccolo duro della squadra. Cerchiamo giovani importanti. AFP via Getty Images Matteo Palmisano. 5 ore fa.. A Sky Sport ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli " 'L'anima sociale e industriale dello sport". Di seguito le dichiarazioni CHIVU – "Siamo molto orgogliosi di aver affidato la conduzione della prima squadra a Chivu, che non solo è un bravissimo allenatore ma impersonifica i valori autentici del club e della sua storia, siamo molto, molto fiduciosi".

