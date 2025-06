Inter | l’ha chiesto Chivu pronti 25 mln

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa con un investimento importante, chiedendo 25 milioni per Chivu pronto. La società nerazzurra guarda al mercato inglese, puntando su un talento del 2004 capace di coprire più ruoli e diventare il jolly ideale. Con Chivu in panchina, l’Inter ridefinisce le proprie strategie e si appresta a una campagna di mercato all’insegna della versatilità e del futuro. Si prospetta un’estate intensa e ricca di novità.

I nerazzurri guardano in Premier League per rinforzare la rosa. Nel mirino un classe 2004 che può ricoprire diversi ruoli e diventare un vero e proprio jolly L’ Inter sta iniziando a programmare la prossima stagione. L’arrivo di Chivu in panchina sta portando la società a modificare un po’ le scelte rispetto al passato. Il tecnico romeno non ha particolari richieste e, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe rispettare la strategia da Oaktree. Si punterà dunque su giocatori giovani e di prospettiva. Non è da escludere qualche partenza di calciatori importanti come per esempio Acerbi o Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it