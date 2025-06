Inter l’era Chivu inizia senza vice | no di Samuel ora l’idea è Gotti

Inter, l'era Chivu inizia senza vice: "no" di Samuel, ora l'idea è Gotti

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Antonio #Gagliardi non farà parte dello staff di #Chivu all’#Inter. L’ormai ex vice del tecnico romeno ha ricevuto offerte da Belgio e Portogallo per iniziare l’avventura da primo allenatore. Riflessioni in corso. Partecipa alla discussione

Chivu all’Inter, l’ufficialità è arrivata: inizia una nuova era - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter: è arrivato il nuovo comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro ...

Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter: pronto Samuel come vice - Il tecnico rumeno, nella seconda parte dell'ultima stagione al Parma, prenderà il posto di Simone Inzaghi, passato all'Al-

Inter, Chivu ha cercato di riportare Samuel in nerazzurro nel ruolo di vice: ecco come è andata - È arrivata l’ufficialità del club di viale della Liberazione e subito dopo il tecnico romeno, che sulla panchina nerazzurra ha preso il posto ...