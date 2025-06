Inter ipotesi Gudmundsson come rinforzo

L'Inter si fa avanti con forza per Albert Gudmundsson, uno dei nomi più caldi del mercato. La società nerazzurra potrebbe inserirsi nella complessa trattativa tra Genoa e Fiorentina, puntando a rinforzare l’attacco con il talento islandese. La sfida è aperta, e l’appeal di Gudmundsson sta catturando l’interesse di molteplici club italiani. Riuscirà l’Inter a regalarsi questo prezioso rinforzo? Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Albert Gudmundsson piace alla dirigenza dell’ Inter. Stando a quanto riporta Tutto Mercato Web, la società nerazzurra vorrebbe inserirsi in quella che viene definita “ complessa partita di poker ” tra Genoa e Fiorentina. La trattativa tra Genoa e Fiorentina, è molto serrata. La Fiorentina vorrebbe riscattare il fantasista islandese, offrendo però “solo” L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ipotesi Gudmundsson come rinforzo

In questa notizia si parla di: Inter Gudmundsson Ipotesi Rinforzo

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese! - L'Inter torna a monitorare Albert Gudmundsson, attaccante islandese che aveva infiammato il calciomercato della scorsa estate.

Ne parlano su altre fonti

Gudmundsson all’Inter, così Marotta ha ‘fregato’ Fiorentina e Juventus; Inter, ipotesi Gudmundsson come rinforzo; Gudmundsson, sfida tra Everton e Inter: il futuro si decide in estate.

Gudmundsson all’Inter, così Marotta ha ‘fregato’ Fiorentina e Juventus - Che ai nerazzurri piaccia Gudmundsson non è una novità: l’esterno rossoblù è stato indicato da tempo come il ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sfuma Gudmundsson? Sorpasso Fiorentina! (6 agosto 2024) - per regalare al tecnico vincitore dello scudetto un rinforzo adatto, un vice Bastoni.

Inter, idee per l'attacco: spuntano le ipotesi Raspadori o Gudmundsson - In alternativa piacerebbe anche Gudmundsson, classe 1997 del Genoa, ma la concorrenza è agguerrita, con la Juventus in prima linea in Italia e diversi club in Premier League, ma l'Inter non ...