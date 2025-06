Inter in arrivo il nuovo attaccante | c’è l’accelerata per chiudere l’affare

L’Inter si prepara ad un’estate infuocata, con il nuovo attaccante che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La società, insieme a Cristian Chivu, sta definendo gli ultimi dettagli per rinforzare il reparto offensivo e puntare alla vittoria. Mentre l’attesa cresce, i tifosi sono ferventi nel desiderio di vedere presto nuovi volti in campo. L’operazione sembra ormai in dirittura d’arrivo: l’affare sta per essere concluso.

L’Inter si sta muovendo su più fronti in quest’ultimo periodo: occhio al discorso attaccante, il rinforzo può arrivare molto presto. L’ Inter è già al lavoro da qualche giorno con Cristian Chivu per prepararsi, con i giocatori già presenti ad Appiano Gentile per il Mondiale per Club. Il nuovo tecnico ovviamente attende anche i nazionali per avere un quadro più completo, così come l’intero ambiente si aspetta mosse mirate sul mercato per andare a rinforzare la rosa. Ma anche per sostituire quei profili che non continueranno in nerazzurro. (LaPresse) – TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, in arrivo il nuovo attaccante: c’è l’accelerata per chiudere l’affare

In questa notizia si parla di: Inter Attaccante Arrivo Accelerata

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Cosa riportano altre fonti

GdS - L'Inter accelera per Bonny: oggi possibile tentativo last-minute in vista del Mondiale; GdS - L'Inter accelera per Bonny: oggi possibile accelerata in vista del Mondiale; Inter, accelerata per Hojlund: idea prestito con riscatto, United chiede cessione definitiva.

L’Inter accelera per Bonny: fiducia per la chiusura dell’affare! Ma non subito - L’Inter continua a pianificare con attenzione le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Mercato Inter, Chivu ha deciso: due colpi in arrivo - Inter, contatti col Parma per Bonny e Leoni: Chivu li vuole subito L’Inter accelera sul mercato in vista del Mondiale per club.

Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! - Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club.