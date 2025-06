Inter e Lazio in pressing Raspadori dice tutta la verità sul suo futuro

L'interesse di Inter e Lazio per Giacomo Raspadori svela la verità sul suo futuro, tra promesse di grandi sfide e ambizioni di rilancio. Il talento azzurro, già campione d’Italia con il Napoli, si trova al centro di un vivace duello di mercato che potrebbe ridefinire il suo cammino. Dopo tre stagioni intense, il giovane attaccante è pronto a decidere la strada migliore: restare nel cuore della Serie A o affrontare nuove sfide all’estero. La sua scelta potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua carriera.

Giacomo Raspadori inseguito da diversi club in Serie A: su di lui non solo l'Inter, irrompe anche la Lazio e occhio al Bologna L'attaccante due volte campione d'Italia è tra i calciatori della rosa di Conte che potrebbero lasciare il Napoli questa estate, dopo tre intense stagioni coronate da due Scudetti e un decimo posto. Un sali e scendi continuo. Jack Raspadori è stato chiarissimo in varie circostanze, sia a Napoli, sia in ritiro con la Nazionale: vuole continuità. A 25 anni ha bisogno di giocare di più. E nel finale di stagione con gli azzurri è stato bravo e scaltro a sfruttare le chance offerte da Antonio Conte, che ha dovuto rivedere i suoi piani tattici vista l'indisponibilità di Neres.

Inter, si torna a correre! Direzione Lazio - L'Inter si prepara a tornare in campo, con lo sguardo rivolto alla sfida contro la Lazio. Dopo la vittoria contro il Torino, che ha riportato i nerazzurri a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi radunerà i suoi uomini ad Appiano Gentile per prepararsi alla prossima importante partita di domenica sera.

