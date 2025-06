Inter dilemma Vice | sfuma Samuel si pensa a Luca Gotti

L’Inter si trova di fronte a un bivio cruciale: tra rinunciare a Samuel o puntare su Luca Gotti come possibile vice. Dopo l’annuncio di Cristian Chivu e il suo primo allenamento con la squadra, l’incertezza si fa sentire pesante. La stagione nerazzurra, ricca di impegni, richiede scelte rapide e mirate. Ma quale strada imboccherà davvero la dirigenza? La risposta potrebbe cambiare le sorti del club nei prossimi incontri.

Dall'annuncio ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter e dal suo primo allenamento alla Pinetina è già trascorso un giorno. Il tecnico rumeno, che è ora costretto a guidare la rosa subito in un importante torneo internazionale – l'ennesimo in questa pienissima stagione dei nerazzurri – è stato abbastanza cauto.

