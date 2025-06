Inter Correa saluta i nerazzurri | Sono sicuro che continuerete a vincere trofei e giocare finali

Joaquin Correa, fresco di esordio con una doppietta convincente, si rivolge con entusiasmo ai tifosi nerazzurri. Con uno sguardo rivolto al futuro, l’attaccante argentino è certo che l’Inter continuerà a conquistare trofei e a giocare finali di prestigio. Le sue parole sono un messaggio di fiducia e determinazione per una squadra che sogna grandi traguardi. La stagione è ancora lunga e l’Inter ha tutte le carte in regola per scrivere nuove pagine di successo.

Joaquin Correa ha iniziato la sua avventura all'Inter con una doppietta contro l'Hellas Verona, ma il suo percorso in nerazzurro è stato segnato da pochi momenti di gloria e diversi periodi di difficoltà.

Taremi Inter, Barzaghi spiazza: «Il suo futuro può cambiare a sorpresa! Ecco la differenza rispetto a Correa e Arnautovic» - Mehdi Taremi potrebbe riservare sorprese sul suo futuro con l'Inter. Il giornalista Barzaghi evidenzia la differenza rispetto a Correa e Arnautovic, suggerendo che la situazione dell'attaccante iraniano è in continua evoluzione.

L'Inter saluta il flop Correa: il costo totale sostenuto dai nerazzurri per l'argentino nel corso di queste quattro stagioni è stato di 52,02 milioni di euro, suddivisi tra ammortamento del cartellino (32,6 milioni) e stipendio lordo (19,4 milioni).

L'Inter saluta il flop #Correa: il costo totale sostenuto dai nerazzurri per l'argentino nel corso di queste quattro stagioni è stato di 52,02 milioni di euro, suddivisi tra ammortamento del cartellino (32,6 milioni) e stipendio lordo (19,4 milioni) Calcio e Finanza Partecipa alla discussione

L'Inter fa spazio per Bonny: Arnautovic ai saluti, Correa va al Botafogo.

Correa saluta l’Inter: «Ricordi belli ma anche negativi. Vincerete ancora!» - Tra gioie e dolori del suo percorso in nerazzurro, l'attaccante argentino porge il suo -

Dopo l'annuncio dell'ufficialità della firma con il Botafogo, Joaquin Correa ha affidato al proprio profilo Instagram il saluto all'Inter e ai suoi tifosi, dai quali si congeda dopo quattro anni