Inter come vice Chivu arriva un altro ex nerazzurro – Sky

L'Inter, come riportato da Sky Sport, ha scelto il nome del suo vice allenatore. Insieme a Chivu, torna anche un altro ex nerazzurro. RITORNI – Dopo un lungo tira e molla, tra ex e nomi di secondo piano, l'Inter ha finalmente scelto il suo vice allenatore. I nerazzurri dopo la mancata fumata verde per Martusciello, hanno deciso di non affondare su Walter Samuel che continuerà nel suo ruolo in Argentina. L'Inter, nella serata di oggi ha definito chi sarà il secondo allenatore. Nello staff di Chivu entrerà a far parte Kolarov, anche lui vecchia conoscenza in casa Inter. L'ex giocatore serbo, come raccontato da Gianluca di Marzio su Sky Sport prenderà la casella come dice allenatore.