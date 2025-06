Inter Chivu nuovo allenatore tra lo scetticismo dei tifosi | Arriva per l’Under 23?

Cristian Chivu torna a casa, questa volta sulla panchina dell’Inter, ma non tutti sono entusiasti. Con un passato da difensore di talento e un’esperienza recente alla guida del Parma, l’ex nerazzurro si prepara a guidare l’Under 23, suscitando entusiasmo e scetticismo tra i tifosi. La sua nomina segna un nuovo capitolo per il club, che spera di rinnovarsi affidandosi a una figura che conosce bene l’ambiente e le sfide del settore giovanile.

(Adnkronos) – Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, ma qualcuno, tra i tifosi nerazzurri, non è contento. Oggi, lunedì 9 giugno, il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex difensore, nell'ultima stagione alla guida del Parma, come sostituto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita. La scelta è ricaduta su Chivu, che ha cominciato come tecnico proprio nel settore giovanile dell'Inter, seguendo le linee guida tracciate dalla società, che cercava un profilo giovane, e dopo aver incassato il no del Como per Fabregas, prima scelta di Giuseppe Marotta. Il presidente nerazzurro si è mosso appena Inzaghi ha comunicato la sua scelta di lasciare San Siro e accettare la ricchissima offerta dell'Al Hilal, soprattutto considerando il Mondiale per Club ormai alle porte e una nuova stagione da programmare.