Inter Chivu delinea il piano per la prossima stagione | meno alti e bassi in stagione E sul vice-allenatore…

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, l’Inter si prepara a una svolta strategica sotto la guida di Cristian Chivu. L’obiettivo è ridurre i picchi e le flessioni nel rendimento, puntando su una squadra più solida e costante. Mentre si attende di sciogliere il nodo del vice-allenatore, i piani delineati promettono di portare maggiore stabilità e successi. Ecco come l’Inter pianifica di affrontare il futuro con rinnovata determinazione.

Inter, c’è da sciogliere il nodo vice-allenatore: nel frattempo, Chivu delinea il piano per la prossima stagione. Con l’approssimarsi della nuova stagione, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, sta lavorando per impostare un piano strategico che possa garantire risultati più costanti e meno alti e bassi nel rendimento della squadra. Di seguito, l’analisi del Corriere dello Sport. IL PIANO PER LA PROSSIMA STAGIONE – « Più tenuta e meno infortuni. In attesa di individuare chi sarà il suo vice – per Martusciello sono emersi problemi burocratici, Samuel ha preferito non lasciare lo staff di Scaloni alla guida dell’Argentina, per ora non decolla l’ipotesi Gotti -, Chivu dovrà impostare il suo lavoro per evitare quanto accaduto lo scorso anno e non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com