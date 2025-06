Inter-Bonny affare in cantiere | l’attaccante piace e può arrivare a luglio

L’Inter si muove con decisione sul mercato, sognando di rafforzare il reparto offensivo già a partire da luglio. Tra i nomi caldi c’è Bonny, un attaccante che ha catturato l’interesse della società nerazzurra e potrebbe diventare un nuovo volto nel prossimo mercato estivo. Con questa mossa, i nerazzurri puntano a consolidare la rosa e a competere ai massimi livelli. Resta da capire se l’affare si concretizzerà nei prossimi mesi.

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

