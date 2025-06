Inter arriva il nuovo titolare della difesa | colpo da 20 milioni

L'Inter si prepara a rivoluzionare la sua linea difensiva con un investimento importante: un nuovo colpo da 20 milioni. La società nerazzurra punta a rafforzare la rosa, svecchiandola in vista del futuro e delle sfide imminenti, come il Mondiale per Club. Dopo gli acquisti di Luis Henrique e Sucic, è in arrivo un altro tassello fondamentale. La strategia dell'Inter sembra chiara: puntare sui giovani talenti per costruire una squadra competitiva e longeva.

I nerazzurri vogliono chiudere per un nuovo colpo in difesa, che possa rinforzare la squadra e svecchiare la rosa in vista della prossima stagione: affare da 20 milioni. Con l'imminente Mondiale per Club in arrivo, l'Inter continua a lavorare per i rinforzi. Dopo l'arrivo di Luis Henrique e di Sucic, i nerazzurri stanno studiando un altro rinforzo per la difesa. Il reparto arretrato è quello che necessita i maggiori interventi, insieme all'attacco, per via della carta d'identitĂ di Acerbi e De Vrij, le prestazioni non sempre convincenti di Bisseck e un Pavard sparito dai radar.

In questa notizia si parla di: Difesa Colpo Inter Arriva

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

La valutazione di Giovanni #Leoni è di 20 milioni di euro. L'#Inter intende provarci per l'italiano, nell'ottica di effettuare un colpo in prospettiva. Sempre in difesa, la posizione di Francesco #Acerbi è in bilico. Si valuterà il suo futuro nei prossimi mesi. @Gazzetta Partecipa alla discussione

Colpo che mi farebbe rosicare non poco soprattutto guardando le cifre Anche perché questo, a differenza del Basto che viene pompato da anni, sa difendere per davvero Partecipa alla discussione

