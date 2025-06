Intelligenza artificiale | ChatGPT in avaria in tutto il mondo

Un'onda di sorpresa sta scuotendo il mondo digitale: ChatGPT, il celebre chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI, si trova in avaria globalmente. Le segnalazioni di malfunzionamenti, emerse fin dalle prime ore del mattino su Downdetector, stanno creando scompiglio tra utenti e professionisti. Ma cosa significa questa interruzione improvvisa per il futuro dell’IA e della comunicazione digitale? La risposta potrebbe rivelarsi più importante di quanto si immagini.

ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI nonchè il più utilizzato al mondo, è in avaria. Il sito 'Downdetector' ha rilavato segnalazioni di malfunzionamenti a partire da poco le 9 di questa mattina.

