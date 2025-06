Insulti minacce e violenza tra i turisti davanti al Tempio Voltiano | arrestato un nigeriano ferito un agente

Una giornata di tensione a Como, dove insulti, minacce e violenza tra turisti hanno portato all’arresto di un uomo nigeriano e al ferimento di un agente. La polizia, su ordine del questore Marco Calì, ha intensificato i controlli nelle zone più frequentate del centro, tra Tempio Voltiano e i giardini circostanti, per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità lavorano per ripristinare la calma e la legalità.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 giugno, la polizia di Stato di Como ha condotto un'intensa attività di controllo nei luoghi più sensibili del centro cittadino, su disposizione del questore Marco Calì. Le volanti si sono concentrate in particolare nell'area tra il Tempio Voltiano, i giardini a.

