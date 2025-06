Insultati e minacciati con un cane da un gruppo di ragazzini

Alla fine i due giovani, sconvolti ma determinati, hanno deciso di denunciare l’accaduto alle autorità. Un episodio che evidenzia quanto sia importante intervenire e denunciare ogni forma di violenza e minaccia, per tutelare non solo sé stessi ma anche i nostri amici a quattro zampe. La sicurezza e il rispetto devono essere sempre al centro delle nostre azioni, affinché situazioni come questa non si ripetano mai più.

Una coppia di giovani fidanzati sta facendo una passeggiata durante una serata della scorsa settimana, ma improvvisamente viene aggredita verbalmente da tre adolescenti, italiani e stranieri, che minacciano pure di fare aggredire il loro cagnolino da un cane di grossa taglia. La denuncia, che è stata fatta al telefono anche al 112, arriva direttamente dal ragazzo 24enne che ha vissuto in prima persona questa brutta esperienza. Alla fine i due fidanzati se la sono cavata con un po' di spavento e una grande quantità di insulti, ma fortunatamente non si è arrivati al contatto fisico. Secondo quanto riferito dal 24enne, l'episodio si è verificato venerdì scorso verso le 21 in via Palestro, "precisamente nel campo adiacente alle palestre Le Cupole, un'area normalmente tranquilla.

