Insieme per rafforzare la cultura aziendale e affrontare il cambiamento

In un mondo in continua evoluzione, la forza di un’azienda risiede nella sua cultura condivisa. Comelit ha intrapreso un percorso innovativo coinvolgendo tutti i 400 collaboratori italiani, dedicando oltre 2.400 ore tra survey, incontri e laboratori. Questo progetto mira a consolidare l’identità aziendale, valorizzare i valori fondamentali e preparare il terreno per affrontare con sicurezza il futuro. Un investimento strategico che rafforza il cuore stesso dell’azienda, rendendola più forte e coesa di prima.

Un progetto innovativo con cui Comelit ha scelto di investire sulla cultura aziendale per affrontare la sfida del cambiamento. Coinvolti tutti i 400 collaboratori italiani dell'azienda bergamasca, con oltre 2.400 ore dedicate tra survey, incontri e laboratori guidati. Un percorso innovativo con l'obiettivo di mettere in sicurezza e valorizzare la cultura aziendale, rafforzare l'identità condivisa e definire i valori che rappresentano l'azienda di oggi e guideranno quella di domani. Questo è il cuore del Comelit Culture Club, l'iniziativa che, da circa un anno, coinvolge in più fasi tutti i 400 collaboratori italiani di Comelit Group – tra i leader mondiali nel settore dei sistemi di sicurezza – per un totale di circa 2.

