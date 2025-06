Inseguimento a Gorgonzola. Saltano l’alt e si schiantano. Avevano 2,5 chili di cocaina.

Un inseguimento ad alta velocità si conclude con un rocambolesco incidente lungo la Teem, quando due uomini a bordo di un’auto con 25 chili di cocaina vengono fermati dalla polizia locale a Gorgonzola. La fuga sfrenata, tra forzature di caselli e manovre spericolate, si arresta contro un guard rail, lasciando uno dei malviventi in manette. Quanto scoperto sull’auto potrebbe rappresentare un colpo duro per la criminalità locale, ma il vero mistero resta: cosa c’era dietro questa corsa selvaggia?

In due su un’auto, saltano un “alt” della polizia locale e scappano tallonati dalle pattuglie, sfrecciano per chilometri sulla Teem, forzano due caselli, imboccano a tutta birra la provinciale e infine “si fermano“ contro un guard rail. L’ultimo tentativo di fuga a piedi non riesce, o almeno non del tutto. E per uno dei due malviventi, un marocchino ventiseienne, in Italia senza fissa dimora, sono scattate le manette. Sull’automobile, perquisita da cima a fondo con i cani antidroga, il motivo della rocambolesca, e pericolosa, fuga: due chili e mezzo di cocaina in panetti del valore di circa duecentomila euro, 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it