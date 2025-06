inquinanti eterni trovati i pfas nel sangue di 16 vigili del fuoco e nei dispositivi di protezione individuale

Una scoperta allarmante scuote il mondo dei soccorritori: i PFAS, noti come ‘inquinanti eterni’, sono stati trovati nel sangue di 16 vigili del fuoco e persino nei loro dispositivi di protezione, sia vecchi che nuovi. Questa contaminazione preoccupa profondamente, poiché questi composti persistono nell’ambiente e nel corpo umano per decenni. È urgente indagare sulle implicazioni di questa esposizione e sulla sicurezza degli strumenti utilizzati quotidianamente dai nostri eroi del fuoco.

Sono stati trovati Pfas, composti poli e perfluoroalchilici altrimenti noti come ‘inquinanti eterni’, nel sangue di 16 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Catania, Padova, Verona, Alessandria, Genova e Pisa, ma anche nei dispositivi di protezione individuale fatti analizzare in un laboratorio indipendente. Quelli vecchi, ma anche quelli nuovi di zecca. E c’erano Pfas anche negli schiumogeni utilizzati per spegnere l’incendio nella raffineria Eni di Calenzano. Dopo la morte di quattro colleghi che hanno prestato servizio ad Arezzo e l’indagine interna con cui si cerca di capire se può esserci una relazione con l’esposizione ai Pfas, questi 16 vigili del fuoco hanno fatto volontariamente le analisi del sangue presso l’ ospedale Universitario di Aquisgrana (Aachen) in Germania, mentre in laboratorio venivano esaminati anche i dispositivi di protezione individuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it