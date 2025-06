Inquietante il messaggio cifrato dell' amico di Sempio | la cabala a il suicidio

Un messaggio cifrato, avvolto nel mistero, emerge dall'ultimo inquietante post di Michele Bertani, l'amico di Andrea Sempio, ora indagato per un caso che scuote Garlasco. Un segreto nascosto tra le righe, rivelato da Il Tempo e al centro di discussioni a Mattino 5, lascia intravedere una verità difficile da svelare. La domanda che rimane è: cosa nasconde davvero questa enigmatica comunicazione?

Un messaggio segreto, cifrato, all'interno di un post già di per sé inquietante. È quello che emerge dall'ultimo post di Michele Bertani, l'amico suicida di Andrea Sempio oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È quello rivelato oggi da Il Tempo e finito sotto i riflettori a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. "La Verità Sta Nelle CoSe Che NeSSuno sa!!! la Verità nessuno mai te la racconterà .", è la strofa di una canzone dei Club Dogo che Michele aveva pubblicato il 19 gennaio 2016 sul suo profilo Facebook, dove si faceva chiamare Mem He Shin, un nickname che, secondo la mistica ebraica e la Cabala, richiamerebbe il Quinto nome di Dio. 🔗 Leggi su Iltempo.it