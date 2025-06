inneggiavano alla shoah 3 minorenni indagati per razzismo

Tre minorenni sono finiti sotto indagine per aver inneggiato alla Shoah e diffuso messaggi di odio razziale, sollevando grande scalpore e preoccupazione nella comunità. Uno di loro, un ragazzo di 17 anni di origine turca residente a Como, è stato colpito da un’ordinanza di divieto di utilizzo di internet. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale rafforzare la lotta contro ogni forma di razzismo e intolleranza tra i giovani.

AGI - Un ragazzo di 17 anni, italiano ma di origine turca, residente in provincia di Como, è al centro di una indagine della polizia, che ha eseguito un'ordinanza, emessa dal gip per i Minorenni di Milano, che dispone la misura cautelare del divieto di utilizzo di strumenti per l'accesso al web per due mesi nei suoi confronti. Il minorenne, incensurato, è indagato come promotore di un gruppo che faceva propaganda e istigazione all'odio razziale, anche per apologia della Shoah. Svolte anche due altre perquisizioni nei confronti di altrettanti minorenni. Il primo, residente in Friuli Venezia-Giulia, per gli inquirenti è componente attivo del gruppo, mentre il secondo, residente nel Comasco, era il possibile possessore di armi da fuoco e munizioni. 🔗 Leggi su Agi.it