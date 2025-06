Infortunio Zielinski stop in nazionale per il centrocampista dell’Inter | salta Finlandia Polonia! Le ultime

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter e protagonista di una stagione segnata da continui infortuni, si prepara a saltare le prossime sfide con la nazionale. L'ultimo problema fisico lo ha costretto a interrompere la sua partecipazione alle gare di Finlandia e Polonia, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni. Ma quali saranno le conseguenze di questo stop? Scopriamolo insieme.

sulle sue condizioni. Ancora un infortunio per Piotr Zielinski, in questa stagione che per lui è stata condizionata in negativo dai molteplici problemi fisici. Il centrocampista dell’ Inter (arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo l’addio al Napoli) si è fermato mentre era impegnato con la propria nazionale della Polonia. Il giocatore ha abbandonato ieri anzitempo la sessione di allenamento in vista del match di oggi contro la Finlandia e non giocherà stasera. Sarebbe dovuta essere una partita storica per Zielinski, a quota 99 partite con la Nazionale e per di più avrebbe dovuto indossare la fascia da capitano dopo la lite tra Lewandowski e il CT Probierz: invece niente fascia da capitano e, soprattutto, 100esima presenza in nazionale da rimandare. 🔗 Leggi su Internews24.com