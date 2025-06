Inflazione in Messico accelera a maggio | raggiunto il 4,42% annuo

L'inflazione in Messico continua a salire con ritmo sostenuto, raggiungendo il 4,42% su base annua a maggio, segnando il quarto mese consecutivo di aumento. Con questa escalation, i consumatori e le imprese si trovano ad affrontare una situazione di crescente pressione sui prezzi. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse della politica economica per contenere questa spirale inflazionistica e rassicurare il mercato?

L'inflazione in Messico ha ripreso ad accelerare a maggio, raggiungendo il 4,42% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall' Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Lo rendono noto i principali media messicani. Si tratta del quarto mese consecutivo di aumento dell'indice dei prezzi al consumo del Paese latino-americano. Il dato rappresenta un incremento rispetto al 3,93% registrato ad aprile, pur rimanendo minore al 4,69% del maggio dello scorso anno. L'inflazione messicana rimane all'interno dell'obiettivo della Banca centrale del Messico (Banxico), che è del 3% con un margine di circa un punto percentuale.

