Inflazione e stipendi al palo 2 clienti su 3 ora rinunciano agli acquisti superflui

Negli ultimi cinque anni, l’inflazione e gli stipendi stagnanti stanno trasformando le abitudini di consumo dei bergamaschi, con due clienti su tre che rinunciano agli acquisti superflui. Un sondaggio tra i commercianti rivela uno spostamento verso prodotti non di marca, mentre Fusini sottolinea come lo shopping d’impulso si sia notevolmente ridotto. In questo contesto, la domanda è: come si evolverà il commercio locale nei prossimi anni?

LA RICERCA. Sondaggio tra i commercianti sui cambiamenti nei consumi dei bergamaschi negli ultimi 5 anni. Il 20,5% opta per prodotti non di marca. Fusini: «Frena lo shopping d’impulso: chi compra, prima ci riflette». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Inflazione e stipendi al palo, 2 clienti su 3 ora rinunciano agli acquisti «superflui»

In questa notizia si parla di: Inflazione Stipendi Palo Clienti

