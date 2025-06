Indiana jones torna su paramount | la storia complessa dello streaming

L’avventura di Indiana Jones torna a conquistare gli schermi, questa volta su Paramount+, ma la distribuzione delle sue pellicole rivela una realtà complessa e frammentata. Con i primi quattro film disponibili rispettivamente su Paramount+ e Disney+, gli appassionati si confrontano con un panorama di diritti e piattaforme che rende difficile seguire l’epica saga in modo semplice. Dal 1° giugno, i fan si preparano a rivivere le emozioni di un'icona indimenticabile...

la situazione attuale dei diritti di streaming di indiana jones. Il franchise di Indiana Jones ha recentemente fatto il suo ritorno su Paramount+, ma la gestione delle piattaforme di streaming rimane complessa. Non tutte le pellicole sono disponibili sulla stessa piattaforma, creando una distribuzione frammentata che può risultare confusa agli appassionati. le pellicole disponibili su paramount+ e disney+. Dal 1° giugno, i primi quattro film della serie sono stati ripristinati su Paramount+, offrendo così un'ampia possibilità di visione: Raiders of the Lost Ark. Indiana Jones e il tempio maledetto.

