Incubo in stazione studentessa di 14 anni aggredita a Sestri Ponente da un gruppo di bulle

Un incubo si è trasformato in un dramma a Sestri Ponente, dove una studentessa di 14 anni è stata aggredita da un gruppo di bulle. Spinta e caduta, ha battuto la testa e ha dovuto essere ricoverata in pronto soccorso. Fortunatamente, ora sta meglio, ma l’episodio scuote la comunità, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle giovani nelle aree pubbliche.

La ragazza è stata spintonata e cadendo a terra ha battuto la testa sul marciapiede. E' stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso e ora sta meglio.

