Inconveniente tecnico a treno Alta Velocità pesanti ritardi

Tempo di lettura: < 1 minuto Sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità, sulla quale si sono registrati nel pomeriggio pesanti ritardi a causa “ di un inconveniente tecnico ad un treno” come riferisce Trenitalia. La circolazione è stata rallentata in direzione Napoli per un controllo tecnico al Frecciarossa 9625 tra Caserta e Napoli – Afragola. Partito da Milano Centrale con arrivo previsto a Napoli per le 16.15, il convoglio una volta a Capua è stato costretto a tornare verso Roma accumulando un ritardo di circa tre ore. Una volta raggiunta la stazione di Cassino, i passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro Frecciarossa che ha coperto tutte le fermate previste per il 9625. 🔗 Leggi su Anteprima24.it