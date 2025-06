' Incontro tra le generazioni' Auser dona kit didattici a 55 classi di scuola primaria

In un gesto di solidarietà e condivisione, Auser Forlì ha recentemente donato kit didattici a 55 classi di scuola primaria, rafforzando il legame tra le generazioni e combattendo la povertà educativa. Questa iniziativa, che include attestati e materiali essenziali come quaderni, penne e colori, rappresenta un passo importante per garantire a tutti i bambini un accesso equo all’istruzione. Un esempio di come l'impegno comunitario possa fare la differenza.

Auser Forlì ha concluso nei giorni scorsi la consegna degli attestati e dei kit di materiale didattico (quadernoni, risma di carta per fotocopie, colle, penne, pastelli, pennarelli e matite), come concreto aiuto al contrasto della povertà educativa, alle 55 classi di scuola primaria del distretto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - 'Incontro tra le generazioni', Auser dona kit didattici a 55 classi di scuola primaria

