Incontro tra i Comuni nel segno della fraternità

In un gesto simbolico di unità e solidarietà, le delegazioni degli enti aderenti all'associazione "Città per la Fraternità" si sono riunite a Civitanova, dando vita a un momento di grande emozione e condivisione. Con circa 150 municipalità coinvolte in tutta Italia, l’iniziativa promuove una rete di comunità più coese e solidali. Il presidente Stefano Cardinali ha consegnato targhe e diplomi, celebrando i Comuni che si sono distinti per il loro impegno nel rafforzare il senso di fraternità.

A Civitanova un abbraccio tra Comuni nel segno della fraternità. Si sono infatti incontrate le delegazioni degli enti aderenti all'associazione " Città per la Fraternità " che oggi conta circa 150 municipalità in tutta Italia, protese verso l'ideale di costruire comunità più solidali e coese. Il presidente nazionale dell'associazione, Stefano Cardinali, ex sindaco di Montecosaro, ha consegnato la targa e il diploma ai Comuni che, per motivi organizzativi, non avevano potuto partecipare alla cerimonia del Premio Chiara Lubich per la Fraternità, che si era tenuta lo scorso 5 aprile a Vedano Olona.

