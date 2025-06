Incontro con la tua salute | una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione

Partecipa a “Incontro con la tua salute”, una giornata speciale dedicata al benessere e alla prevenzione, pensata per sensibilizzare e informare su come prendersi cura di sé ogni giorno. Un’occasione unica per ricevere mini-consulti gratuiti e scoprire i migliori strumenti per vivere in forma e sicurezza. Ti aspettiamo giovedì 19 giugno 2025 presso il... per iniziare insieme un percorso verso una vita più sana e consapevole.

Prendersi cura della propria salute è un gesto quotidiano che parte dall'informazione e dalla prevenzione. Per questo nasce "Incontro con la tua salute", un evento gratuito e aperto al pubblico che si terrà giovedì 19 giugno 2025. I mini-consulti gratuiti L'evento si terrà presso il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - "Incontro con la tua salute": una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione

In questa notizia si parla di: Salute Incontro Prevenzione Giornata

A Mesagne il quinto incontro del Corso di Pastorale della Salute: “In ascolto di te” - A Mesagne si svolge il quinto incontro del corso di pastorale della salute "In ascolto di te". Promosso dal Centro Volontari della Sofferenza di Brindisi-Ostuni e dall’Ufficio Diocesano, l’evento prosegue il percorso di formazione dedicato a sostenere e ascoltare le persone nel loro percorso di sofferenza, rafforzando il legame tra fede e cura.

#MILANO LAW&RUN – 27 giugno Una giornata per l’avvocatura tra sport, salute e innovazione. Focus su professione, previdenza, IA Corsa e camminata Prevenzione con esami in loco ? Convegno #CassaForense–#CNF Iscrizioni qui: https://milan Partecipa alla discussione

#DCA #prevenzione Ieri si è celebrato il World Eating Disorders Action Day, la giornata mondiale d’azione sui disturbi alimentari. Scopriamo di più qui: https://dilei.it/salute/giornata-mondiale-azione-disturbi-alimentari-2025/1659667/… @dilei_it Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Salute e prevenzione in primo piano: a Noci due giorni dedicati al diabete; “Centocelle in Salute”, Una giornata per la prevenzione e il benessere della comunità. Quando?; Giornata della salute della donna, incontro su prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche ginecologiche.

Torre Orsaia: successo per la giornata di prevenzione gratuita organizzata dall’O.D.V. Carmine e Francesco Speranza - Fin dalle prime ore della mattina, centinaia di persone si sono presentate spontaneamente per usufruire delle visite ...

Salute, esperti: "Con prevenzione nelle varie fasce d'età evitabili 40% patologie" - Roma 12 buone pratiche per sensibilizzare bambini, giovani e adulti su importanza stili di vita sani e screening ...

“Prevenzione fatta… VITA ritrovata!”, incontro chiave a Brolo sulla salute - Mente Insieme ODV di Brolo (ME) ha ospitato l'evento "Prevenzione fatta...