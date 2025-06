Incontri con l’autore e con il vino si parte con Natalina Odorico

Con entusiasmo e passione, si apre la 27^ edizione degli "Incontri con l’autore e con il vino", un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e dei sapori autentici. Promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curata da figure di spicco come Garlini, Munisso e Bonelli, questa rassegna promette incontri stimolanti e degustazioni indimenticabili. Si inizia con Natalina Odorico, una figura affascinante pronta a condividere storie e vini avvolgenti, lasciandoci già...

Al via la 27^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli. Si inizia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Incontri con l’autore e con il vino, si parte con Natalina Odorico

In questa notizia si parla di: Incontri Autore Vino Natalina

‘Incontri con l’autore per bambini’,. Marco Squarcia nella biblioteca comunale - Domani pomeriggio alle 17:30, la biblioteca comunale di Cupra Marittima accoglierà Marco Squarcia per il nono appuntamento degli "Incontri con l'autore per bambini".

Ne parlano su altre fonti

Incontri con l’autore e con il vino, si parte con Natalina Odorico, 12 giugno 2025; Incontri con l'autore e con il vino 2025 27^edizione; Incontri con l'autore e con il vino 2025.

A Lignano Pineta torna la rassegna tra libri e vini d’eccellenza - Offre compagnia nei momenti di solitudine e si fa rispettare quando si cerca il proprio spazio.

Lignano, Incontri con l’autore e con il vino: programma e calendario - LIGNANO PINETA – Sarà un caleidoscopio letterario l’edizione 2022 degli Incontri con l’autore e con il vino, promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e ...

Lignano: Incontri con l’autore e con il vino, dal 13 giugno al 5 settembre - Torna dal 13 giugno al 5 settembre, la 26^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curata ...