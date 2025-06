Incontrarsi camminando Giovani tra arte e cultura

Un viaggio tra arte, cultura e scoperta che unisce giovani appassionati lungo il suggestivo percorso della Via delle Sorelle. Step by Step invita i partecipanti a esplorare luoghi ricchi di storia, creatività e benessere, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Da Brescia a Bergamo, questa esperienza coinvolgente promuove non solo la scoperta di luoghi straordinari, ma anche il valore del cammino condiviso. Preparatevi a vivere un’avventura unica e ispirante!

Step by Step, da Brescia a Bergamo e ritorno. Da ieri al 15 giugno è partita la nuova edizione di “ Step by Step – Su la via delle sorelle “, il progetto dedicato a giovani tra i 15 e i 34 anni che coniuga cammino, arte, benessere e partecipazione attiva. L’iniziativa, ideata da Cristina Cazzola, prodotta da Slow Ride Italia con il supporto di Segni d’Infanzia Associazione e il contributo del Comune di Bergamo, si svolge lungo la Via delle Sorelle, il percorso che unisce Brescia e Bergamo. Due gruppi di ragazze e ragazzi sono partiti contemporaneamente da Brescia e da Bergamo, percorrendo in tre giorni i tratti della via per confluire l’11 giugno a Paratico, sul lago d’Iseo, dove si terrĂ un evento pubblico di festa e riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incontrarsi camminando. Giovani tra arte e cultura

In questa notizia si parla di: Giovani Arte Incontrarsi Camminando

Premio Baiano – Mentre il treno va: due giorni di arte, musica e giovani talenti al Teatro Colosseo - Il 30 e 31 maggio, il Teatro Colosseo di Baiano si anima con il "Premio Baiano – Mentre il treno va", due giorni dedicati all'arte, alla musica e ai giovani talenti.

Incontrarsi camminando. Giovani tra arte e cultura; Eventi segnalati dai Comuni; Studenti a scuola di arte tra le opere del borgo di Marcena.

Incontrarsi camminando. Giovani tra arte e cultura - Da ieri al 15 giugno è partita la nuova edizione di “ Step by Step – Su la via delle sorelle “, il progetto dedicato a giovani tra i 15 e i 34 anni che co ...

Pedalando e camminando tra arte e storia. “Alla fine della città” - Itinerari, che valgono anche come viaggi, traiettorie, avventure, racconti, enciclopedia, per ritrovare una storia comune e comunitaria.

Giovani e lavoro L’importanza di incontrarsi - I flussi cospicui di giovani e, purtroppo, meno giovani, alla Fortezza dimostrano il contrario.