Inclusione un diritto non è una concessione e deve essere garantito Alberto Cirio

In un’epoca in cui l’inclusione rappresenta un diritto fondamentale, è imperativo che ogni cittadino possa beneficiare di pari opportunità e accessibilità. Il presidente Alberto Cirio, durante il convegno "Su base di uguaglianza" a Torino, ha sottolineato l’importanza di garantire questi diritti, evidenziando come la Regione Piemonte si impegni concretamente nel creare una società più equa e inclusiva. Riflettiamo insieme su come consolidare questo percorso e promuovere un futuro senza barriere.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha partecipato al convegno Su base di uguaglianza, dedicato ai temi della disabilità e dell’accessibilità, tenutosi alla Nuvola Lavazza di Torino. Nel suo intervento ha evidenziato la presenza di una consolidata esperienza amministrativa piemontese sui temi dell’inclusione, dichiarando che simili appuntamenti rappresentano un’occasione per valutare il percorso intrapreso e per riflettere su ciò che resta da intraprendere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

