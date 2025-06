Inclusione e progetti personalizzati | via al convegno Autismo oltre la terapia

In un mondo in cui l'inclusione e l’autonomia sono ormai priorità, il convegno "Autismo, oltre la terapia" si propone di aprire nuovi orizzonti. Ostuni si anima di idee e progetti innovativi, offrendo uno spazio di confronto per professionisti, famiglie e realtà sociali impegnate a creare un futuro più inclusivo. Un’occasione imperdibile per condividere strategie e ispirare un cambiamento concreto nella vita di chi vive con autismo.

OSTUNI - Un approccio nuovo all'autismo, che vada oltre il solo aspetto terapeutico per esplorare le dimensioni dell'inclusione sociale e dell'autonomia personale. È questo l'obiettivo del convegno "Autismo, oltre la terapia" che si terrà sabato 14 giugno, dalle 17:00 alle 19:30, presso la.

