Incidenti sul lavoro | si ribalta in strada con il trattore morto l' uomo alla guida

Un grave incidente sul lavoro ha sconvolto questa mattina Barberino Tavarnelle, quando un trattore si è ribaltato lungo la strada regionale 2, causando la tragica morte dell’uomo alla guida. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza nelle attività agricole. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui controlli necessari per prevenire future tragedie, perché nessun lavoratore dovrebbe rischiare la vita in un campo di lavoro.

Un mezzo agricolo si è ribaltato questa mattina, martedì 10 giugno, nei pressi della strada regionale 2, nel comune di Barberino Tavarnelle. Alla guida c'era un uomo che è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Sul posto, intorno alle 9:20, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno alzato il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidenti sul lavoro: si ribalta in strada con il trattore, morto l'uomo alla guida

In questa notizia si parla di: Uomo Strada Guida Incidenti

Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada - Un drammatico ritrovamento ha scosso Ostia all'alba di oggi, quando il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in viale delle Repubbliche Marinare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidenti sul lavoro: si ribalta in strada con il trattore, morto l'uomo alla guida; Incidente sull’Asse Perimetrale di Melito: muore un uomo alla guida della propria auto; Incidente mortale a Potenza: fuori strada un uomo alla guida di un camion.

Uomo travolto a pochi metri da casa: incidente in scooter, 22enne ubriaco ai domiciliari - Le indagini proseguono per chiarire la dinamica completa, ma il quadro emerso sinora racconta l’ennesima tragedia.

Brutto incidente a Delebio: auto si ribalta, ferito un uomo anziano - Momenti di paura questa mattina, martedì 10 giugno, attorno alle 8:45 in via Stelvio a Delebio, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Incidente stradale a Padova: era ubriaco il 22enne che ha ucciso un uomo in scooter: «Faceva una gara di velocità» - È stato investito da un 22enne che era alla guida ubriaco ...