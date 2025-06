Incidente tra auto e moto | 4 coinvolti un giovane in ospedale

Un grave incidente tra auto e moto scuote Galbiate nella notte del 9 giugno, coinvolgendo quattro persone tra cui un ragazzo di appena 16 anni. L'impatto avvenuto in via Ludovico Crippa ha richiesto l'intervento tempestivo delle ambulanze e delle forze dell'ordine. La situazione è ancora sotto controllo, ma i soccorritori si sono immediatamente attivati per garantire assistenza e sicurezza. Resta aggiornato sulle evoluzioni di questa drammatica vicenda.

Schianto tra auto e moto nella tarda serata di lunedì 9 giugno a Galbiate. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 23 in via Ludovico Crippa e ha visto coinvolte 4 persone, tra cui un ragazzino di soli 16 anni. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente tra auto e moto: 4 coinvolti, un giovane in ospedale

