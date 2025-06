Incidente sulla statale 16 a San Giorgio | traffico bloccato e lunghe code

Traffico in tilt sulla statale 16 a San Giorgio: un grave incidente ha provocato il blocco totale e lunghe code, lasciando gli automobilisti in attesa di aggiornamenti. La strada, in direzione sud, è interessata da un sinistro che ha visto una vettura ribaltarsi, mentre le forze dell’ordine, i soccorritori e i vigili del fuoco lavorano senza sosta per gestire la situazione. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi e indicazioni su come attraversare questa emergenza.

Traffico paralizzato sulla statale 16, in direzione sud, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per Triggiano/San Giorgio. Nel sinistro, di cui al momento non si conoscono i dettagli, un'auto si è ribaltata. Sul posto sono presenti forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco.

