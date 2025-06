Incidente in tangenziale a Collegno | scontro tra un tir e due auto lunghe code e traffico nel caos

Un incidente sulla tangenziale di Collegno trasforma il traffico in un caos totale: un scontro tra un tir e due auto, una Renault Kadjar e una Jeep, ha causato lunghe code e disagi nel cuore di Torino. La scena è stata impressionante, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione. Restate aggiornati per tutte le novità su come questa vicenda si risolverà e quando potremo riprendere la normalità .

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 giugno 2025, sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud Savona-Piacenza, poco dopo lo svincolo Statale 24, sul territorio comunale di Collegno. A scontrarsi sono stati un tir e due auto, una Renault Kadjar e una Jeep. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra un tir e due auto, lunghe code e traffico nel caos

