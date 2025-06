Incidente in minicar quattro giovani estratti dalle lamiere | le loro condizioni

Una notte segnata da tragedia: quattro giovani rimangono intrappolati tra le lamiere di una microcar dopo un violentissimo incidente. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per estrarli e soccorrerli d’urgenza in ospedale, dove ora si trovano in codice rosso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica di questa drammatica vicenda, mentre il paese si interroga sulle cause di questa notte da dimenticare.

È una notte da dimenticare quella tra lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025: un grave incidente stradale ha coinvolto quattro ragazzi a bordo di una microcar, finita fuori strada. L’impatto, violentissimo, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le autorità indagano per chiarire la dinamica. Leggi anche: Nazionale, decisione clamorosa di Ranieri: italiani gelati Incidente a Roma, microcar finisce fuori strada. Il dramma si è consumato intorno alle 2 del mattino, quando una microcar con a bordo quattro giovani stava percorrendo viale Bruno Buozzi, nel cuore del quartiere Parioli, a Roma. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente in minicar, quattro giovani estratti dalle lamiere: le loro condizioni

In questa notizia si parla di: Incidente Quattro Giovani Lamiere

