Incidente diplomatico in Provincia dopo il no al Rendiconto Pd e Con respingono il richiamo del segretario generale

Un incidente diplomatico scuote la provincia, scaturito dal no al rendiconto del PD e dal respingimento del richiamo del segretario generale. I sette consiglieri provinciali del PD e del movimento Con in chiariscono: "Il voto negativo sul rendiconto 2024 non è un’anomalia, ma un atto politico legittimo dell’opposizione." Un gesto che apre un nuovo capitolo di tensioni e riflessioni sulla trasparenza e il dialogo istituzionale.

"Il voto negativo espresso in Consiglio sul rendiconto di gestione per l'anno 2024 non costituisce né un'anomalia né un'inadempienza, bensì un atto politico pienamente legittimo da parte di consiglieri di opposizione". Lo chiariscono sette consiglieri provinciali del Pd e del movimento Con in.

