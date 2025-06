Incidente auto moto due feriti | uno è in gravissime condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera ad Albiate, coinvolgendo un’auto e una moto e lasciando due feriti. Il più grave, trasportato in codice rosso al pronto soccorso, sta affrontando momenti critici. L’impatto violento ha scosso l’intera comunità e solleva preoccupazioni sulla sicurezza sulle nostre strade. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

Gravissimo incidente stradale ieri sera ad Albiate: schianto tra un’auto e una moto e il ferito più grave è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, lunedì 9 giugno, ad Albiate in via Battisti. Uno schianto violentissimo tra un’auto e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente auto moto, due feriti: uno è in gravissime condizioni

In questa notizia si parla di: Incidente Auto Moto Feriti

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

PAURA SULLA STATALE - Tamponamento tra auto e moto, due feriti gravi https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68857:incidenti-tamponamento-tra-moto-e-auto-su-ss18-a-salerno-due-feriti-gravi&catid=20:campania-f Partecipa alla discussione

Scontro tra moto e auto a Perledo: due giovani feriti https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/scontro-tra-moto-e-auto-a-perledo-due-giovani-feriti/… via @lecco_notizie Partecipa alla discussione

Incidente auto moto, due feriti: uno è in gravissime condizioni; Scontro tra auto e moto in viale Rustici: un ferito in ospedale; Terribile schianto in moto contro un'auto: due feriti, uno è grave.

Paura sulla strada, incidente auto-moto: una persona ferita, in azione i soccorsi - Pericoloso incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno: intorno alle 16 i vigili del fuoco volontari di Maia Alta sono stati allertati per un incidente che ha coinvolto una moto ...

Grave incidente a Piovene Rocchette tra auto e moto, due feriti. Uno è grave - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno 2025, intorno alle 14.

Schianto tra moto e auto: feriti padre e figlia. Il 59enne è in condizioni critiche - Un padre lotta per la vita in rianimazione, la figlia adolescente viene ricoverata in codice giallo.