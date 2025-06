Incidente ai Parioli microcar finisce fuori strada | 4 giovani estratti dalle lamiere sono gravi

Un incidente drammatico ai Parioli scuote Roma: una microcar finisce fuori strada, lasciando quattro giovani gravemente feriti. La scena, chocante, si è svolta in viale Bruno Buozzi, dove i soccorsi sono intervenuti tempestivamente per estrarli dalle lamiere. Una tragedia sfiorata che ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per proteggere i nostri giovani. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Tragedia sfiorata in viale Bruno Buozzi a Roma, dove quattro ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto una microcar. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incidente Microcar Sono Parioli

Drammatico incidente tra un’auto e una microcar, che si ribalta lungo la carreggiata. Lo scontro lungo la strada dei Monti Lepini. Fortunatamente solo feriti lievi - Un drammatico incidente ha colpito la tranquilla strada dei Monti Lepini, con una microcar ribaltata dopo uno scontro con un’automobile.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente ai Parioli: perde contro della minicar e si ribalta, gravi quattro ragazzi; Roma, microcar si ribalta: gravi quattro ragazzini. L'incidente nella notte ai Parioli; Roma, incidente ai Parioli: si ribalta una microcar, gravi quattro ragazzi.

Roma, microcar si ribalta: gravi quattro ragazzini. L'incidente nella notte ai Parioli - Una microcar con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma.

Vuelco de Microcar en Roma: Cuatro Jóvenes Heridos - Una microcar con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma.

Roma, microcar si ribalta: gravi quattro giovani - Quattro ragazzi che erano all'interno della vettura sono stati trasportati ...