Incidente a San Zeno | quadriciclo si ribalta 70enne in ospedale in codice giallo

Un incidente a San Zeno scuote la comunità: un quadriciclo si ribalta, coinvolgendo un uomo di 70 anni. Prontamente intervenuti i soccorritori e le autorità locali, hanno trasportato il ferito in ospedale con codice giallo. La sicurezza stradale resta una priorità, e questo episodio ci ricorda l’importanza di prudenza alla guida. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi sull’incidente.

Alle 18:39 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto in località San Zeno, dove un quadriciclo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, l'autoinfermieristica di Arezzo e i volontari della Misericordia di Arezzo. Un uomo di 70 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo (codice 2) all'Ospedale San Donato di Arezzo.