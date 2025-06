Incidente a catena tra automobilisti a Vicenza | gravi una donna incinta e un bambino di 10 anni

Un grave incidente a catena scuote Vicenza: quattro feriti, tra cui una donna incinta e un bambino di 10 anni. La dinamica, ancora da chiarire, ha causato momenti di forte tensione e preoccupazione. La città si stringe attorno alle vittime, mentre le forze dell'ordine indagano per ricostruire l'accaduto. La comunità resta in ansia, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni di chi è stato colpito. Continua a leggere.

Il bilancio dell'incidente è pesante: quattro persone ferite, tra cui una giovane donna incinta, trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Grave anche un bambino di 10 anni, ricoverato in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva pediatrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incidente Vicenza Donna Incinta

Grave incidente in viale Riviera Berica a Vicenza Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente a Vicenza, gravi una donna incinta e un bambino di dieci anni; Incidente a catena tra automobilisti a Vicenza: gravi una donna incinta e un bambino di 10 anni; Riviera Berica, incidente tra quattro moto: quattro feriti tra cui una giovane donna incinta e un bimbo di 10 anni.

Incidente “a catena” tra automobilisti a Vicenza: gravi una donna incinta e un bambino di 10 anni - Il bilancio dell'incidente è pesante: quattro persone ferite, tra cui una giovane donna incinta, trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso ...

Incidente a Vicenza, gravi una donna incinta e un bambino di dieci anni - Una donna in gravidanza e un bimbo di dieci anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un incidente tra due motociclette, il cui bilancio è di quattro feriti.

Donna incinta e bimbo 10 anni gravi dopo scontro fra 2 moto - Una donna in gravidanza e un bimbo di 10 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'Ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un incidente tra due motociclette, il cui bilancio è di quattro feriti.