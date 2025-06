Incidente a Borgaro Torinese | auto centra la rotonda e finisce dentro la fontana

Un episodio inatteso ha scosso Borgaro Torinese nella notte di oggi, martedì 10 giugno 2025. Un'auto ha perso il controllo, centrando la rotonda all’incrocio tra via Italia, via Lattes e via Bertino, finendo la sua corsa immersa nella fontana centrale. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’accaduto ha provocato scompiglio e tanti interrogativi sulla sicurezza stradale in zona. Scopriamo cosa è successo e quali sono le prossime misure da adottare.

Un incidente è avvenuto nella notte di oggi, martedì 10 giugno 2025, in via Italia a Borgaro Torinese. Un'auto si è schiantata nella rotonda all'incrocio con via Lattes e via Bertino andando a terminare la propria corsa nella fontana situata al centro della stessa. Non ci sono stati ulteriori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Borgaro Torinese: auto centra la rotonda e finisce dentro la fontana

In questa notizia si parla di: Incidente Borgaro Torinese Auto

Incidente in tangenziale a Borgaro Torinese: tamponamento tra auto e furgoncino, lunghe code https://ift.tt/IuWp7Kw https://ift.tt/gahE1Rp Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente a Borgaro Torinese: auto centra la rotonda e finisce dentro la fontana; INCIDENTE A BORGARO - Perde il controllo dell'auto e finisce nella rotatoria della fontana di via Italia; BORGARO - Finisce fuori strada con l'auto e si ribalta più volte: un ferito trasportato in ospedale - FOTO.

Incidente a Borgaro Torinese: auto centra la rotonda e finisce dentro la fontana - Un incidente è avvenuto nella notte di oggi, martedì 10 giugno 2025, in via Italia a Borgaro Torinese.

Incidente a Borgaro Torinese: auto centra la rotonda con la vettura storica, donna in ospedale - Un incidente si è verificato all'alba di oggi, sabato 29 marzo 2025, in via Lanzo a Borgaro Torinese.

Incidente frontale a Borgaro, settimese salvo per miracolo - Invece, un po' per merito dei buoni riflessi del conducente della Ford Kuga, Alessandro Monferini, 50 anni, residente a Settimo Torinese, e un po' per la buona sorte, ...