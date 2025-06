Inchiesta in Liguria via ai patteggiamenti per Amico Vianello e Moncada Messa alla prova per Rossi

Un’inchiesta lampo in Liguria scuote il panorama politico e mediatico: patteggiamenti e misure alternative per alcuni protagonisti, tra cui l’amico Vianello e Moncada, mentre Rossi affronta la messa alla prova. Nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto anche Giovanni Toti, ora ai domiciliari, si delineano nuovi scenari di giustizia e trasparenza. Una vicenda che riflette le sfide del territorio e il suo impegno verso legalità e rinnovamento.

Nell’ambito dell’inchiesta che aveva portato Giovanni Toti ai domiciliari, pene concordate per tre indagati. L’editore di Primocanale svolgerà invece 386 ore di lavori di pubblica utilità presso Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta in Liguria, via ai patteggiamenti per Amico, Vianello e Moncada. Messa alla prova per Rossi

