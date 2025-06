Inchiesta in Liguria via ai patteggiamenti per Amico Vianello e Moncada Messa alla prova per Rossi

Un’indagine che scuote la Liguria, coinvolgendo nomi noti come Vianello, Moncada e Rossi, e portando a patteggiamenti e misure alternative. Mentre Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari, gli altri protagonisti affrontano un percorso di giustizia che mette in luce le tensioni tra politica, economia e legalità nella regione. Un caso che apre uno spaccato sulla complessità del sistema, evidenziando come la verità possa emergere anche dai percorsi di riabilitazione.

Nell’ambito dell’inchiesta che aveva portato Giovanni Toti ai domiciliari, pene concordate per tre indagati. L’editore di Primocanale svolgerà invece 386 ore di lavori di pubblica utilità presso Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta in Liguria, via ai patteggiamenti per Amico, Vianello e Moncada. Messa alla prova per Rossi

La colpa della crisi del centrodestra in Liguria e a Genova la individua Edoardo Rixi nella maxi inchiesta che ha terremotato la regione un anno fa. "Ma abbiamo recuperato qualche punto rispetto ad ottobre. Piciocchi sarebbe stato un ottimo amministratore ed Partecipa alla discussione

Ansa Liguria (@AnsaLiguria) Partecipa alla discussione

