Inchiesta corruzione | Moncada Vianello e Amico patteggiano messa alla prova per Rossi

L'inchiesta sulla corruzione in Liguria continua a svelare dettagli sorprendenti, con importanti patteggiamenti che segnano un passo decisivo nel procedimento. Tra i protagonisti, Moncada, Vianello e altri figure di rilievo hanno optato per la messa alla prova, aprendo nuovi spiragli sulla complessità dell’indagine. La vicenda si fa sempre più intricata, e il futuro delle indagini promette ulteriori sviluppi inattesi.

Nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione avviata in Liguria più di un anno fa, il gip ha ratificato i patteggiamenti tre figure chiave dell'indagine: si tratta di Francesco Moncada, ex consigliere di amministrazione di Esselunga, Mauro Vianello, ex presidente di Ente Bacini e Luigi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Inchiesta corruzione: Moncada, Vianello e Amico patteggiano, messa alla prova per Rossi

