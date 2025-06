Incendio alla Isover di Vidalengo | fumo nero visibile da grandi distanze

Un enorme incendio ha scatenato un’immagine apocalittica a Vidalengo, con colonne di fumo nero visibili a distanza. La mattina di martedì 10 giugno, uno sversamento di materiali nel piazzale esterno dello stabilimento Isover ha preso fuoco, generando preoccupazione e incertezza sulle cause. Le autorità sono sul posto, ma al momento non si segnalano evacuazioni. La situazione rimane sotto controllo, mentre si indaga sulle origini del rogo.

Caravaggio. Un incendio è scoppiato nella mattina di martedì 10 giugno nello stabilimento Isover di Vidalengo. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbero stati dei materiali nel piazzale esterno dell’azienda. La colonna di fumo nero è visibile da grandi distanze. Ancora da chiarire le cause del rogo. Al momento nessun edificio sembrerebbe essere stato evacuato. Sul posto stanno intervenendo due mezzi dei vigili del fuoco di Treviglio. Quello in territorio di Caravaggio è uno dei due stabilimenti italiani (l’altro è a Chieti, ndr) di Saint Gobain Isover, società che propone sul mercato prodotti per l’isolamento termo-acustico e, con il marchio Bituver, prodotti per l’impermeabilizzazione in ambito sia edilizio sia industriale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it