Incendi boschivi entra in vigore il 15 giugno il periodo di grave pericolosità

A partire dal 15 giugno, in Campania scatta il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, un allarme che richiede massima attenzione e responsabilità da parte di tutti. Il decreto del direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, si basa sulle previsioni del Centro Funzionale Multirischi, evidenziando l’urgenza di adottare comportamenti virtuosi per tutelare il nostro patrimonio naturale. La prevenzione è la nostra miglior difesa: scopri come agire e proteggere il territorio.

Entra in vigore il 15 giugno prossimo il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania": lo ha stabilito, con proprio decreto, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi sul quadro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Incendi boschivi, entra in vigore il 15 giugno il periodo di grave pericolosità

